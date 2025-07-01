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        GÜNCELLEME - Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:13
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Müftü Solakzade Mahallesi'nde dün bir apartmanın ikinci katında eşi Kezban T'yi (48) bıçakla ağır yaralayan Mehmet T'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca tedavisi süren Kezban T'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

        Mehmet T. dün Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın ikinci katındaki evlerinde, ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşini bıçakla yaralamış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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