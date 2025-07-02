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        Erzurum'da ekipler gıda işletmelerindeki karekod dönemini anlatmak için sahaya indi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapılan tüm işletmelerde bulunması gereken karekod uygulamasını anlatmak için Erzurum'da ekipler, esnafı bilgilendirme çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:11
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        Erzurum'da ekipler gıda işletmelerindeki karekod dönemini anlatmak için sahaya indi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapılan tüm işletmelerde bulunması gereken karekod uygulamasını anlatmak için Erzurum'da ekipler, esnafı bilgilendirme çalışmalarına başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla gıda satışı yapılan işletmelerde karekod uygulaması hayata geçirildi.

        Uygulama sayesinde, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde tüketiciler, gıda işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek.

        Uygulama kapsamında, tüketiciler, mobil cihazlarına yükledikleri "Tarım Cebimde" uygulaması aracılığıyla işletmelere yerleştirilen karekodları okutarak, işletmenin kayıt/onay numarası, unvanı, adresi ve en son denetim tarihi gibi bilgilere erişebilecek.

        Yeni uygulama kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, ekipleriyle gıda satışı yapan işletmeleri ziyaret etti, bilgilendirme çalışması yaptı.

        - Hazırlanan karekodlu afişler bilgilendirilen işletmelere verildi

        Kenger, AA muhabirine, işletmeleri bilgilendirmek için sahaya indiklerini söyledi.

        Yeni uygulamada kullanılacak etiketlerin bulunduğu afişleri hazırladıklarını anlatan Kenger, "Daha önce SMS ve sosyal medyadan da bilgilendirme yapmıştık. Bunun yanında görmeyen işletmelerimizin herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları için kendimiz bir miktarını hazırlayıp, farkındalık oluşturmak açısından işletmelerimize teslim ediyoruz. Hem bilgilendirme yapıyoruz, hem de içeriğini ve nereye asmaları gerektiğini anlatıyoruz. Böylelikle uygulamayı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Yeni sistemle vatandaşın güveninin de artacağını belirten Kenger, 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapan tüm işletmelerin karekod etiketlerini görünür yerlere asmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

        Uygulamanın işleyişi hakkında da bilgi veren Kenger, "Tarım Cebimde uygulamasında gıda güvenliği sekmesinde QR kod okutuyoruz. QR kod okutulduğunda, o işletmenin işletme numarası ve son denetim tarihini tüketicilerimiz görebiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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