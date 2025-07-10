Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde başlayan antrenmanda koşu ve topla yapılan ısınma hareketlerinin ardından 10'a 10 oyun ve tempolu koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

İç Anadolu ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

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