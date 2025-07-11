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        Erzurum'da Kur'an kursuna katılan çocuklar buz pateniyle tanıştı

        Gençlik ve Spor Bakanlığının, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, yaz döneminde Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara, boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri için Yakutiye 500'lük Buz Hokeyi Salonu'nda buz pateni eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:22
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        Erzurum'da Kur'an kursuna katılan çocuklar buz pateniyle tanıştı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığının, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, yaz döneminde Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara, boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri için Yakutiye 500’lük Buz Hokeyi Salonu’nda buz pateni eğitimi veriliyor.

        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz Kur’an kurslarında Kur’an öğrenen öğrencileri buz pateniyle tanıştırdı.

        Kursları ziyaret eden İl Müdürü Levent Çakmur, burada yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için proje hazırladıklarını belirterek "Kurslarımız sayesinde hem buz salonlarımız doluyor hem de çocuklar neşeli anlar yaşıyor. 7'den 70'e buz salonlarımızı halkımıza açmış durumdayız. 2 Temmuz itibarıyla ücretsiz olan yaz spor okullarımızı ve engelsiz spor merkezlerimizi başlatmıştık. Yaz Kur'an kurslarındaki çocuklarımızı da yaz spor kurslarına dahil etmek istedik. Hatta başka yerlerde olup da buraya gelmek isteyen çocuklarımızı bile buz pateni ile tanıştırdık. Onların mutlu bir şekilde buz pateni, curling, short track gibi buz sporlarını öğrenmeleri bizleri sevindiriyor." dedi.

        Çakmur, kurum olarak Erzurum genelinde Kur'an kurslarında eğitim gören 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

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