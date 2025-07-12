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        Hataysporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, yeni sezona iddialı hazırlanıyor:

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'un futbolcusu Abdulkadir Parmak, 5 sezon sonra bir alt lige düştüklerini, geçmişe takılmadan yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:02
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        Hataysporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, yeni sezona iddialı hazırlanıyor:
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        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'un futbolcusu Abdulkadir Parmak, 5 sezon sonra bir alt lige düştüklerini, geçmişe takılmadan yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan Hatayspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Abdulkadir Parmak, AA muhabirine, 1. Lig ve yeni sezon beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

        Abdulkadir, takımın istekli bir şekilde yeni sezon için çalıştığını, teknik heyet ve oyuncuların gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti.

        Kariyerinde birçok farklı liglerde mücadele ettiğini ifade eden Abdulkadir, "Profesyonel olarak 3, 2, 1 ve Süper Lig'de oynadım. 7 sezondur da Süper Lig'de oynuyordum. 1. Lig'i de biliyorum ve o zamanlar kanat oynuyordum. 1. Lig'de daha çok yoğun ve daha çok temaslı futbol oynanıyor. Fiziksel gücün çok iyi olması lazım. Süper Lig'de biraz daha teknik taktik işleri var ama 1. Lig'de öyle değil. 1. Lig tamamen fiziksel, tabii ki de oyun sistemimiz, tekniğimiz ve taktiğimiz olacak ama fiziksel olarak iyi olursak bence güzel şeyler yapabiliriz." diye konuştu.

        Abdulkadir Parmak, takımdaki arkadaşlıkların iyi bir seviyede olduğunu anlatarak, "Neredeyse 1-1,5 sezondur aynı takımla oynuyoruz. Arkadaşlık çok güzel ve tecrübeli olarak Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Burak Yılmaz ve Kerim Alıcı var. Gençlere de yardımcı olmak istiyoruz, onlar bizden ne istiyorsa yardımcı oluyoruz. Takımdaşlık olarak gerçekten hiçbir şeye ihtiyaç yok çünkü çok iyi bir ortamımız var. Antrenmanlardan sonra da birlikteyiz. Harika bir ortamımız var ve bence bunun lige yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Hatayspor, Süper Lig takımıdır"

        Bordo-beyazlı takımın Süper Lig'den bir alt lige düştüğünü hatırlatan Abdulkadir, "Hatayspor, Süper Lig takımıdır. 5 sezondur Süper Lig'deydi ama geçmişe takılıp kalmamamız gerekiyor. Bir an önce hak ettiği yere çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Abdulkadir Parmak, 1. Lig'de de yeterli kalitenin olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Oynayacağımız statlar değişecek ve Süper Lig kalitesinde belki olmayacak ama çok güzel şehirler, takımlar var. 1. Lig şu an gerçekten çok kaliteli, Süper Lig bazında takımlar var. Aynı zamanda Süper Lig'den gelen takımlar var. Bence çok güzel bir lig ve çok çekişmeli bir sezon olacağını düşünüyorum. Çok güçlü kadroları olan takımlar var. Aslında iyi de para harcanıyor. Çok güzel bir sezon geçecek diye düşünüyorum."

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