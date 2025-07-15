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        Trabzonspor'un Erzurum kampı başladı

        Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:00
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        Trabzonspor'un Erzurum kampı başladı
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        Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanına çıktı.

        Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Trabzonspor'un hazırlık maçları da yapacağı kamp, 27 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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