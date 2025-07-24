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        Erzurum'da 22 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde 22 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:37
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        Erzurum'da 22 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Aşkale ilçesinde 22 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin 22 Temmuz'da Aşkale'de bir tırda yakaladıkları 22 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü O.K. (67) ile yanındaki S.G'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        O.K. ile S.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ayrıca yabancı uyrukluların ülkeye İran sınırından girdiği, İranlı göçmen kaçakçılarına 2 milyon 700 bin lira ödediği, tutuklananlara da bir miktar para verecekleri, tırla Ankara, İzmir ve İstanbul'a gitmeyi planladıkları öğrenildi.

        Köşk Mahallesi yakınlarında 22 Temmuz'da bir tıra çok sayıda düzensiz göçmenin bindirildiği ihbarı üzerine ekipler çalışma başlatmış ve tırı Aşkale ilçesinde durdurmuştu.

        Tırın dorsesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlenmiş, sürücü O.K. ile yanındaki S.G. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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