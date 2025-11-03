Habertürk
        Birlikte güç bulan engelli kardeşlerin sevgi dolu hikayesi

        Birlikte güç bulan engelli kardeşlerin sevgi dolu hikayesi

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan zihinsel engelli 28 yaşındaki Firdevs Bayburt ile tekerlekli sandalyedeki engelli ağabeyi 32 yaşındaki Hakan'ın birlikte güç bulan sevgi dolu hikayesi yürekleri ısıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:01
        Birlikte güç bulan engelli kardeşlerin sevgi dolu hikayesi
        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan zihinsel engelli 28 yaşındaki Firdevs Bayburt ile tekerlekli sandalyedeki engelli ağabeyi 32 yaşındaki Hakan'ın birlikte güç bulan sevgi dolu hikayesi yürekleri ısıtıyor.

        Yakutiye ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli ağabey ve kız kardeş, tüm günlerini birlikte geçiriyor.

        Bayburt ailesinin büyük çocuğu olan serebral palsili (beyin felci) yüzde 94 engelli Hakan, yüzde 50 zihinsel engelli kız kardeşi Firdevs'in desteğiyle hayatını idame ettiriyor.

        Ağabeyini yanına almadan neredeyse hiç sokağa çıkmayan Firdevs, adeta çocuğu gibi ilgilendiği tekerlekli sandalyedeki ağabeyini düzenli eğitim merkezine götürüyor ve sokakta gezdirip "nefes" almasını sağlıyor.

        - "Ben onu çok seviyorum, Hakan da beni çok seviyor"

        Firdevs Bayburt, AA muhabirine, her gün ağabeyinin sevdiği şeyleri yapmaya çalıştığını anlattı.

        Ağabeyini sürekli gezintiye çıkardığını ifade eden Bayburt, şöyle konuştu:

        "Onu yemeğe götürüyorum, daha çok eğleniyor. Akşamları da fizik yapıyoruz. Yazılar yazıyoruz, sayılar sayıyoruz. En çok radyo dinlemeyi seviyor. Bazen bize şaka yapıyor Radyoyu son ses açıyor. Tekerlekli sandalyeyle yokuş çıktığımda bazen çok yoruluyorum. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Ben onu çok seviyorum, Hakan da beni çok seviyor. Birkaç dakika gelmesem hemen soruyor. O olmayınca benim canım sıkılıyor. Soğuk olunca dışarı götüremeyince üzülüyorum, o da üzülüyor. Birbirimizi mutlu etmeyi seviyoruz."

        Baba Hüseyin Bayburt da kızının ağabeyine çok güzel sahip çıktığını söyledi.

        Çocuklarının birbirlerine çok düşkün olduğunu dile getiren Bayburt, "Bakkala ekmek almaya bile Hakan'la gider. Hakan olmadan bir yere gitmez. Birbirlerine çok düşkünler. Firdevs olmasaydı Hakan belki de evden çıkamayacaktı." dedi.

        - "Engelli iki kardeşin bu kadar bağ kurmasına ilk kez şahit oldum"

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Merkezi Müdürü Mahmut Temel de Firdevs ve Hakan'ın aldıkları eğitimler sonucunda daha iyi duruma geldiklerini belirtti.

        Ağabey-kardeşin birbirine bağlılıklarına şaşırdıklarını söyleyen Temel, şunları kaydetti:

        "Firdevs, kardeşi Hakan'la hiç ayrılmıyor. Hakan'ın hasta olduğu zamanlar Firdevs derslere gelmiyor. Hocalarımız aradığında 'Ben Hakan'ı bırakıp gelemem.' diyor. Kendisi de engelli olan birinin, bedensel engelli kardeşine bu denli duygusal bağ kurması ve bu kadar sorumluluk üstlenmesine ben ilk kez şahit oldum. Bu, bizi çok etkiliyor. Hiç ayrılmıyor, tüm özel ihtiyaçları ile ilgileniyor. Ağabeyiyle bir bebek gibi, kendi çocuğu gibi ilgileniyor ve bu kişinin kendisi de zihinsel engelli. Sadece Hakan'da değil evde yaşlı anne babasıyla da ilgileniyor. Yatalak bir halası var, onunla bile ilgileniyor. Bu denli sorumluluk yüklenmesi çok kıymetli bir şey. Biz de elimizden geldiğince Firdevs'in yükünü hafifletmeye çalışıyoruz."

        Firdevs'in ekonomik olarak da aileye katkı sağlamak istediğini belirten Temel, Büyükşehir Belediyesince yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yakın zamanda istihdam edileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

