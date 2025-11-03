Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da tartıştığı kadını öldürdükten sonra intihar eden kişiye ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama:

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bugün bir kişinin tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 20:35 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da tartıştığı kadını öldürdükten sonra intihar eden kişiye ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bugün bir kişinin tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.

        Başsavcılığın açıklamasında, bugün Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kasten öldürme ve intihar olayına ilişkin bazı basın yayın organlarındaki paylaşımlar nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Olayın ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre olayda vefat eden S.A. ve N.T. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, S.A'nın N.T'ye yönelik 20 Ocak 2023 tarihli "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden dolayı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, S.A'nın 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da bulunduğu ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldığı, S.A'nın izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Aile ve Sosyal Hizmtler İl Müdürlüğüne, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22 Ekim 2025 tarihinde maktul N.T.'ye bildirildiği, N.T'nin herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine ilettiği, S.A'nın bugün saat 10.00'da ceza infaz kurumuna teslim olması gerektiği ancak saat 07.30 sıralarında atılı suçu işlediği olay yeri incelemesi ve kamera görüntülerinden tespit edilmiştir."

        -Olay

        İddiaya göre Salih A, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde tartıştığı Nermin T'ye silahla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede Salih A. ile Nermin T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Cezaevinden izinli çıktı, daha önce bıçakladığı kadını öldürüp intihar etti...
        Cezaevinden izinli çıktı, daha önce bıçakladığı kadını öldürüp intihar etti...
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, öğretmenlere okul çevresindeki tedbirleri...
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, öğretmenlere okul çevresindeki tedbirleri...
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladığını...
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladığını...
        Cezaevinden izinli çıktı, daha önce bıçakladığı kadını öldürüp intihar etti...
        Cezaevinden izinli çıktı, daha önce bıçakladığı kadını öldürüp intihar etti...
        Otobüste yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 8 kilo skunk ele geçirildi
        Otobüste yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 8 kilo skunk ele geçirildi
        Erzurum'da tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti
        Erzurum'da tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti