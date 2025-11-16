"Yaşamaz" denilen 465 gramlık Hüma bebek anne kucağına kavuştu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 23 haftalıkken 465 gram dünyaya gelen ve organları gelişmediği için "yaşamaz" denilen bebek, 4,5 aylık tedavi sonrası anne kucağına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Emine ve Cengiz Yaşa çifti, 5 ay önce memleketi Erzurum'a akrabalarını ziyarete geldi.

İlk çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 23. haftasında şiddetli sancısı başlayan Yaşa, Erzurum Şehir Hastanesi'nde acil doğuma alındı ve 465 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi.

Hem çok küçük hem de organları gelişmediği için "yaşamaz" denilen bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci ve ekibince tedaviye alındı.

Burada kuvöze konulup solunum cihazına bağlanan bebeğe, akciğer gelişimi için tedavi uygulandı, önce damardan sonra ağızdan beslenmesi sağlandı.

- 4,5 ay tedavi gördü ve hayata tutundu

Tedavilere olumlu yanıt veren ve organları gelişerek büyüyen bebek, 4,5 ay süren yoğun bakım ve tedavilerin ardından hayata tutundu.

Yaklaşık 2,5 kilograma ulaşan Hüma Hatun adı verilen bebek, annesinin kucağında taburcu edildi.

Anne Emine Yaşa, AA muhabirine, Erzurum'dan İstanbul'a dönmek üzereyken aniden rahatsızlandığını belirterek, "Gebelik zehirlenmesinden dolayı erken doğum oldu. Bebeğim 23 haftalık 465 gram dünyaya geldi. İlk çocuğum, sezaryenle doğum oldu." dedi.

Organları gelişmeden dünyaya gelen bebeği için çok büyük riskler söylendiğini ancak umudunu hiç yitirmediğini anlatan Yaşa, şöyle konuştu:

"Bebekte 'göz körlüğü olabilir, kulağı duymayabilir, yaşamaz, yaşasa da hasarlar kalabilir' şeklinde söylenildi. Korkularımız, tedirginliğimiz oldu ama ümidimizi hiç kaybetmedik, her zaman iyi düşündük, öyle de oldu. Çok şükür Yaşa bebek yaşadı, kucağımıza aldık. İlk 3-5 gün görmeye cesaret edemedim, sonra cesaretimi toplayıp gördüm ve gözlerime inanamadım, çok küçüktü."

Yaşa, hastane hizmet ve imkanlarından ziyadesiyle memnun kaldığını, yenidoğan yoğun bakım ekibinin kendisine çok destek olup moral verdiğini dile getirdi.