        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "Yaşamaz" denilen 465 gramlık Hüma bebek anne kucağına kavuştu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 23 haftalıkken 465 gram dünyaya gelen ve organları gelişmediği için "yaşamaz" denilen bebek, 4,5 aylık tedavi sonrası anne kucağına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:23
        İstanbul'da yaşayan Emine ve Cengiz Yaşa çifti, 5 ay önce memleketi Erzurum'a akrabalarını ziyarete geldi.

        İlk çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 23. haftasında şiddetli sancısı başlayan Yaşa, Erzurum Şehir Hastanesi'nde acil doğuma alındı ve 465 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi.

        Hem çok küçük hem de organları gelişmediği için "yaşamaz" denilen bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci ve ekibince tedaviye alındı.

        Burada kuvöze konulup solunum cihazına bağlanan bebeğe, akciğer gelişimi için tedavi uygulandı, önce damardan sonra ağızdan beslenmesi sağlandı.

        - 4,5 ay tedavi gördü ve hayata tutundu

        Tedavilere olumlu yanıt veren ve organları gelişerek büyüyen bebek, 4,5 ay süren yoğun bakım ve tedavilerin ardından hayata tutundu.

        Yaklaşık 2,5 kilograma ulaşan Hüma Hatun adı verilen bebek, annesinin kucağında taburcu edildi.

        Anne Emine Yaşa, AA muhabirine, Erzurum'dan İstanbul'a dönmek üzereyken aniden rahatsızlandığını belirterek, "Gebelik zehirlenmesinden dolayı erken doğum oldu. Bebeğim 23 haftalık 465 gram dünyaya geldi. İlk çocuğum, sezaryenle doğum oldu." dedi.

        Organları gelişmeden dünyaya gelen bebeği için çok büyük riskler söylendiğini ancak umudunu hiç yitirmediğini anlatan Yaşa, şöyle konuştu:

        "Bebekte 'göz körlüğü olabilir, kulağı duymayabilir, yaşamaz, yaşasa da hasarlar kalabilir' şeklinde söylenildi. Korkularımız, tedirginliğimiz oldu ama ümidimizi hiç kaybetmedik, her zaman iyi düşündük, öyle de oldu. Çok şükür Yaşa bebek yaşadı, kucağımıza aldık. İlk 3-5 gün görmeye cesaret edemedim, sonra cesaretimi toplayıp gördüm ve gözlerime inanamadım, çok küçüktü."

        Yaşa, hastane hizmet ve imkanlarından ziyadesiyle memnun kaldığını, yenidoğan yoğun bakım ekibinin kendisine çok destek olup moral verdiğini dile getirdi.

        Kızının yoğun bakımda çok zorlu tedavi sürecinden geçtiğine işaret eden Yaşa, "Entübe oldu, bağırsak sorunları çıktı, beslenemiyordu. Allah'ın izniyle hepsini atlattı. Yoğun bakımdan anne bebek odasına geçtik. Hamdolsun, çok mutluyuz. 2,3 gün sonra evimize döneceğiz, babası ilk doğduğunda görmüştü, o da görmek için sabırsızlanıyor, çalıştığı için İstanbul'dan gelemiyordu. Babasına kavuşacak, inşallah hasret sona erecek. Hasan ve Sibel hocama, tüm hemşire ve sağlık personeline teşekkür ederiz." diye konuştu.

        - "En küçük doğan bebeklerimizden birisi"

        Prof. Dr. Kahveci de 465 gram olarak dünyaya gelen bebeğin, hastanedeki en küçük doğan bebeklerden birisi olduğunu ifade etti.

        Anneyle işbirliği içinde bebek için yoğun uğraş verdiklerini anlatan Kahveci, "Yaşatan Allah ama biz vesile olduk. Bu bebekte yaşam beklentisi biraz düşük ama bebek mucize şekilde ciddi problemleri olmadan taburcu ediliyor. Şu anda sıkıntısı yok, oksijen ara ara alıyor. Takip süreci, göz muayeneleri devam edecek. Çok uzun bir yolculuk sonunda bebek 465 gramdan 2 kilo 450 grama ulaştı." şeklinde konuştu.

        Kahveci, bebeklerin hayata tutunmalarında onlara kendi çocukları gibi şefkat ve merhametle bakan yenidoğan hemşirelerinin de çok büyük emeklerinin olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

