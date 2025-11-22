Yeşilay Erzurum Şubesi gönüllüleri, annelere bağımlılıkla mücadeleyi anlattı

Annelere hediyeler de takdim eden gönüllüler, müzik dinletisinin ardından Göğüs Hastalıkları Servisinde yatan hastaları da ziyaret ederek, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Türkiye bağımlılıkla mücadele uygulayıcı eğitmeni Aleyna Kaya tarafından, bağımlı olma nedenleri, tütün ve zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

