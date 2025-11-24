Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 3 noktada çıkan orman yangınlarının 2'si kontrol altına alındı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan orman yangınlarının ikisi kontrol altına alındı, birine müdahaleye devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 21:42 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:45
        Erzurum'da 3 noktada çıkan orman yangınlarının 2'si kontrol altına alındı
        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan orman yangınlarının ikisi kontrol altına alındı, birine müdahaleye devam ediliyor.

        Kılıçboğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tek noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Değirmendere, Dolunay ve Çamlıalan mahallelerinde 3 farklı noktaya sıçradı.

        Bölgeye, Şenkaya ilçesinin yanı sıra Oltu ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinden de ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından yangınlardan ikisi kontrol altına alındı, birine müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

