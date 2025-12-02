Habertürk
        Erzurum'da derbi sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da derbi sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 02.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:06
        Erzurum'da derbi sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Erzurum'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Aşağı Mumcu Caddesi'nde A.Y. (29), A.S. (23), M.F.A. (28) ve A.E.D. (25) ile B.B.T. (25), H.T. (29) ve M.F.T. (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Cam şişelerin kullanıldığı kavgada A.Y, M.F.A, A.E.D, B.B.T, H.T. ve M.F.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polisin yaptığı çalışmada, kavgaya karışıp yaralanan B.B.T, M.F.T. ile H.T tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        M.F.A'nın 1, H.T'nin 2 ve M.F.T'nin 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

