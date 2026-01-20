Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Doğu Anadolu'daki 4 ilde 1225 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1225 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:56
        Doğu Anadolu'daki 4 ilde 1225 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1225 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 690 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 419, Kars'ta 102 ve Ardahan'da 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

