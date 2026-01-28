Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Giriş: 28.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:23
        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Ergan'da 192, Kartalkaya'da 180, Hakkari'de 161, Nemrut'ta 160, Kümbet'te 144, Yıldızdağı'nda 136, Sarıkamış'ta 135, Konaklı'da 132, Karabük'te 120, Erciyes'te 105, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Davraz'da 81, Çambaşı ve Yıldıztepe'de 80, Murat Dağı'nda 73, Gevaş Abalı'da 47, Zigana'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 39, Kartepe'de 38, Denizli'de 35, Süleymaniye'de 32, Akdağ'da 26, Mersivan'da 23, Saklıkent'te 15, Bozdağ'da 12 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez28.01.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenÇB-7-3
        ErganKY-3-1
        KartalkayaKY-2-1
        NemrutKY-6-1
        HakkariKKY-15-3
        YıldızdağıKY01
        SarıkamışÇB-90
        KonaklıÇB-7-2
        ErciyesKY-50
        YalnızçamÇB-15-3
        DavrazHKY-30
        ÇambaşıÇB14
        Murat DağıHKY-31
        Gevaş AbalıKY-91
        ZiganaGSY1219
        IlgazÇB-22
        HesarekKY-6-2
        KartepeSY28
        DenizliSY-33
        AkdağÇB26
        MersivanÇB-24
        BozdağKY14

        (ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

