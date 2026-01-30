Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden açıklama
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Pasinler ilçesinde dün düzenlenen ve 19 zanlının tutuklandığı usulsüz esnaf kredisi operasyonunun, odalarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi.
Başkan Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, olayın ilçedeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifiyle alakalı olduğunu belirterek, "Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ismi kullanılmıştır. Bu olayların birliğimize bağlı hiçbir esnaf odamız ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.
