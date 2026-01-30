Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayıran 33 yaşındaki hücum oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Erzurumspor tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Ahmet Dal da katıldı.

