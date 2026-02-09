Habertürk
Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ve Ardahan yeniden karla kaplandı

        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ve Ardahan, yeniden beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:46
        Termometrelerin gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da, gece boyunca yoğun kar etkili oldu.

        Yeniden karla kaplanan şehirde ulaşımda aksamalar yaşandı. Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

        Bazı çeşmelerin kısmen donduğu kentte, ağaçlar da beyaza büründü.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Hozat, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Belediye ekipleri, caddelerde kar küreme çalışması yaptı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da sabaha doğru başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

        Yağışla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

        Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da ise kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Yeniden karla kaplanan kentte, buzlanmalar oluştu.

        Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, karla mücadele ekipleri yüksek rakımlı noktalarda ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

        Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

        Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Vatandaşlardan İbrahim Kılıçaslan, eski kışları aratmayacak şekilde kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Umarım memleketimiz için bol bereketli bir yıl olur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

