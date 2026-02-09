Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Avusturya'da madalya kazanan otizmli ikiz kayakçılar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Avusturya'da düzenlenen yarışlarda madalya kazanan otizmli milli kayakçı ikiz kardeşler Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avusturya'da madalya kazanan otizmli ikiz kayakçılar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avusturya'da düzenlenen yarışlarda madalya kazanan otizmli milli kayakçı ikiz kardeşler Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.


        Avusturya’nın Kitzbühel Kayak Merkezi'nde 4-7 Şubat'ta gerçekleştirilen Virtus Open Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda, Muhsin Murat Bingül Alp Disiplini Slalom dalında dünya ikincisi, Alp Disiplini Süper G dalında dünya üçüncüsü oldu. Aliye Zeynep ise Alp Disiplini Süper G dalında dünya ikincisi, Alp disiplini Slalom dalında dünya üçüncüsü oldu.

        Erzurum'a dönem ikiz kardeşler, Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, aile üyeleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Karşılamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

        Otizmli ikizlerin babası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, gazetecilere, çok uzun ve yorucu bir şampiyona süreci geçirdiklerini söyledi.

        Yarışmanın 2030 Paralimpik Olimpiyatları’nın bir ayağı olduğunu aktaran Bingül, "ABD, Avustralya ve tüm Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin katıldığı bu yarışmalarda iki meleğimiz çok büyük başarılar elde etti. Muhsin Murat'ımız slalomda dünya ikincisi, canımız Zeynep kızımız süper G kategorisinde dünya ikincisi oldu. Ayrıca Zeynep slalomda dünya üçüncülüğü, Murat ise süper G'de dünya ikinciliği elde etti." dedi.

        Bingül, yarışların tamamen FIS kontrolünde yapıldığını ve pistlerin son derece dik ve zorlu olduğunu dile getirdi.

        Çocuklarının normal sporcuların yarıştığı pistlerde Türkiye’yi gururla temsil ettiğini ifade eden Bingül, "Bu büyük başarıda bize destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Erzurum Büyükşehir Belediyemize, ETÜ'ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze gönülden teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek ve çabanın, alın teriyle kazanılmış, gerçekten sözlere sığmayacak kadar büyük bir başarıdır bu. Yavrularımı yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Erzurum Valisi Çiftçi kentin kış geleneği tel helvası yapımına katıldı
        Erzurum Valisi Çiftçi kentin kış geleneği tel helvası yapımına katıldı
        Erzurum'da "İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği düzenlendi
        Erzurum'da "İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği düzenlendi
        Vali Çiftçi, kış gecelerinin vazgeçilmezi tel helva yaptı
        Vali Çiftçi, kış gecelerinin vazgeçilmezi tel helva yaptı
        GSB Kış Kulübü binleri ağırladı
        GSB Kış Kulübü binleri ağırladı
        Erzurumlu antrenör Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkta baş...
        Erzurumlu antrenör Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkta baş...
        ETSO öncülüğünde Erzurumlu firmalar Güney Afrika pazarına açılıyor
        ETSO öncülüğünde Erzurumlu firmalar Güney Afrika pazarına açılıyor