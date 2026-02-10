Canlı
        Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de 420 köy yolu ulaşıma kapandı

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 420 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:02
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de 420 köy yolu ulaşıma kapandı
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 420 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar nedeniyle 312 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 15, Ardahan'da 19, Ağrı'da 45 ve Tunceli'de 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

