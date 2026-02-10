Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de 420 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 420 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar nedeniyle 312 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 15, Ardahan'da 19, Ağrı'da 45 ve Tunceli'de 29 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
