        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Hayvancılığı bırakacakken devlet desteğiyle eski ahırdan modern tesise adım attı

        MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Fuat Gündüz, hayvancılığı bırakmanın eşiğindeyken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 75 hibe desteğiyle eski tip ahırını modern bir tesise dönüştürerek üretimini artırdı.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:03
        Hayvancılığı bırakacakken devlet desteğiyle eski ahırdan modern tesise adım attı
        MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - FARUK KÜÇÜK - Erzurum’un Karayazı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Fuat Gündüz, hayvancılığı bırakmanın eşiğindeyken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 75 hibe desteğiyle eski tip ahırını modern bir tesise dönüştürerek üretimini artırdı.

        Fuat Gündüz, Kösehasan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası olarak yıllardır zor şartlarda sürdürdüğü hayvancılığı bırakmayı düşünürken, 2020 yılında TKDK'dan yüzde 75 hibe desteği aldı.

        Daha önce eski tip ahırda zor şartlar altında hayvancılık yapan Gündüz, bu destekle yaklaşık 10 dönümlük arazisine ahır, makine ve ekipmanların bulunduğu modern bir tesis kurdu.

        Teknolojik imkanlarla donatılmış tesiste büyükbaş hayvanlarını daha rahat yetiştiren Gündüz, bu süreçte 15-20 olan hayvan sayısını da 50-60’a çıkardı. Modern tesisinde et ve süt üretimine katkı sağlayan Gündüz, hayvancılık işini daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyor.

        - "İşlerim kolaylaştı, hayvan sayısını artırdım"

        Fuat Gündüz, AA muhabirine, tesisi 2020'de devlet desteğiyle kurduğunu ve işlerinin daha kolay hale geldiğini söyledi.

        Desteklerden memnun kaldığını belirten Gündüz, "Tesise geçtikten sonra modern hayvancılığa başladım. İşlerim oldukça kolaylaştı ve hayvan sayısını artırdım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bize birçok imkan sundu. Dede ve baba mesleğini sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

        Eski ahırının küçük ve havasız olduğunu anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

        "Danaları satıyorum, dişi hayvanları ise yetiştirmeye devam ediyorum. Bu tesisten önce 15-20 hayvanım vardı şimdi bu sayı 50-60'a çıktı. Eski ahırlar alçak ve dardı, özellikle kış aylarında çok zorlanıyorduk. Şimdiki tesis ise büyük, yüksek ve geniş. Hayvanlar suyunu içeride içiyor, sıyırıcı temizlik sistemi bulunuyor. Hayvan bakımı çok daha kolaylaştı. Devlet desteğiyle bu tesisi kurmasaydım bu işi bırakırdım. Şimdi modern tesiste işimi severek yapıyorum. Tek eksiğim bir samanlık, onu da yine devlet desteğiyle yapmayı düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanlığına, TKDK'ya ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

