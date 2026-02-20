Para okçu Doğan Hancı, 2028 Paralimpik Oyunları için kota peşinde:

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da 5 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu bedensel engelli kalan ve okçulukla tanıştıktan sonra uluslararası birçok başarı elde eden Doğan Hancı, kota alarak 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi yeniden temsil etmeyi amaçlıyor.



Doğan Hancı, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uluslararası başarılarıyla 2028 Yaz Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor.



Dünya sıralamasında ilk 32 sporcu arasına girerek kota almayı hedefleyen Doğan, sezon boyunca katılacağı organizasyonlarda puan toplayacak. Antrenmanlarını Erzurum'daki okçuluk salonunda, antrenörlüğünü yapan kardeşi Hasan Basri yönetiminde sürdüren Doğan, disiplinli çalışmasıyla yeniden milli formayı giymek istiyor.



Daha önce Londra 2012'de elde ettiği bronz madalyanın verdiği tecrübeyle hareket eden Doğan Hancı, ikinci kez paralimpik kürsüsüne çıkmayı amaçlıyor. Engelini sporla aşan deneyimli okçu, başarı hikayesine yeni bir sayfa eklemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.









- Okçulukla tanıştıktan sonra hayatım değişti"



Doğan Hancı, AA muhabirine, 1975 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli kaldığını, o günden bugüne hayatını tekerlekli sandalyede geçirdiğini söyledi.



Okçuluk sporuyla 1990'lı yıllarda tanıştığını belirten Doğan, "Okçulukla tanıştıktan sonra hayatım değişti. Bana göre çok elit bir spor ve çok güzel." dedi.



Para okçu, kentin iklimi nedeniyle zorlandığını ifade ederek, "Biraz zor olsa da başardık ve belli yerlere geldik. 2012 Londra'da paralimpik üçüncülüğüm var. 2014 yılında İsviçre'de takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. 2015 yılında dünya ikinciliği, 2016'da da Fransa'da Avrupa birinciliğimiz var. Okçuluk sayesinde gidiyoruz yarışıyoruz. Çok güzel bir spor ve herkese tavsiye ederim. Bedensel engellilerin yapabileceği ender sporlardan biri." diye konuştu.









- "Şu an Türkiye sıralamasında üçüncü sıradayım"



Okçuluk Federasyonunun düzenlediği müsabakalarda çeşitli dereceler aldığını dile getiren Doğan Hancı, şöyle devam etti:



"Okçuluğa başladıktan sonra hayatımız, dünyaya bakış açımız değişti. Ufkumuz da bazı şeylerde farklılaştı. O günden bugüne neredeyse 30 sene olmuş hiç farkında bile değilim. Hala yapıyorum ve yerim de iyi. Şu an Türkiye sıralamasında üçüncü sıradayım. Mart ayındaki yarışma ile süreç başlayacak. Şu anda çalışmamız o yarışmaya katılıp yıl sonuna kadar olacak yarışmalarda ilk ikiye kalarak dünyada ilk 32'ye girip kota almak. Yıl sonuna kadar toplayacağım puanlarla 2028'deki oyunlar için inşallah milli takıma tekrar girip kota almaya çalışacağım. Çalışmalarımız bunun için. Bedensel engelli olunca Erzurum'un iklim şartlarında zorlukları var ama mücadelemizi veriyoruz."



Doğan Hancı, kota alması halinde ikinci kez söz konusu müsabakalara katılacağını anlatarak, "Belli bir geçmişimiz var ve bunun üstüne koyarak devam ediyoruz. Çok çalışıp madalyaya giden sürecin nasıl olduğunu bildiğim için ne kadar çalışılması gerektiğini daha önce tecrübelerle yaşadık, yine yaşayacağız inşallah. Üzerine koya koya devam edeceğiz ve inşallah kotayı alarak oyunlarda İstiklal Marşımızı okutacağız." ifadelerini kullandı.

