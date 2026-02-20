Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Ramazanda ağız ve diş sağlığı için uzmanından tavsiyeler

        Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, ramazanda diş çürümesini ve ağız kokusunu önlemek için iftar ve sahur sonrası dişlerin fırçalanmasını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:43 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazanda ağız ve diş sağlığı için uzmanından tavsiyeler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, ramazanda diş çürümesini ve ağız kokusunu önlemek için iftar ve sahur sonrası dişlerin fırçalanmasını önerdi.

        Ramazan ayında değişen beslenme düzeni ağız ve diş sağlığını da doğrudan etkiliyor.

        Uzmanlar, özellikle ramazanda diş çürümelerine ve ağız kokusuna karşı iftar ve sahur sonrası ağız ve diş bakımlarının ihmal edilmemesini tavsiye ediyor.

        - "Günde üç defa, üçer dakika diş fırçalamayı öneriyoruz"

        Başhekim Tuşik, AA muhabirine, ramazan ayında ağız ve diş sağlığının çok fazla ihmal edildiğini söyledi.

        Gün içinde rahat etmek ve çürük oluşumunu engellemek için ağız sağlığına özen gösterilmesini ve dişlerin fırçalanmasını öneren Tuşik, "Günde üç defa, üçer dakika diş fırçalamayı öneriyoruz, ramazanda iftar ve sahur sonrası olacak şekilde dişlerimizi düzenli fırçalamalıyız. Önemli olan yemekten sonra bu işi yapmak. Yani yemek sonrası ağızda kalan gıdayı uzaklaştırmak, gıdalar ağızda kaldığı müddetçe çürük oluşumu hızlanır ve diş hekimlerine daha çok gidersiniz." dedi.

        - Oruçlu vatandaşlar, iftar sonrası randevu alarak muayene olabiliyor

        Tuşik, merkezde ramazanda da akşam polikliniği ve acil hizmetlerinin devam ettiğini, iftar sonrası hem tedavi hem de diş çekimlerinin yapıldığını aktardı.

        Diş ve ağız sağlığına ciddi zararları olan sigarayı da bırakmak için ramazanın iyi bir fırsat olduğunu işaret eden Tuşik, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımıza misvak kullanmayı, gün içinde ağız kokusunun oluşmaması, daha sağlıklı oruç için iftar ve sahurdan sonra diş fırçalamasını öneriyoruz. Diş önemli bir organ, bir organı kaybetmek o kadar kolay olmamalı. Vücudumuzda bir organ kaybedildiğinde tüm sistem bozuluyor, dişi de öyle görüp önemsemek lazım. Bu yüzden ağız ve diş sağlığına ramazanda çok dikkat etmeliyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kış şartlarında arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan PÖH'ler s...
        Erzurum'da kış şartlarında arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan PÖH'ler s...
        Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma gö...
        Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma gö...
        Para okçu Doğan Hancı, 2028 Paralimpik Oyunları için kota peşinde:
        Para okçu Doğan Hancı, 2028 Paralimpik Oyunları için kota peşinde:
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni "Engelsiz Yaşam Merkezi" açacak
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni "Engelsiz Yaşam Merkezi" açacak
        Şehit yakınları ve gaziler Ramazan sofrasında buluştu
        Şehit yakınları ve gaziler Ramazan sofrasında buluştu
        Uzmanlardan buzlanma ve don uyarısı
        Uzmanlardan buzlanma ve don uyarısı