        Erzurum merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 15:07 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:07
        Erzurum merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Erzurum merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüphelinin kentte tefecilik yaptığını tespit etti.

        Çalışmalarda şüphelilerin faiz karşılığı para verip senet imzalatarak icra takibi başlattıkları, alacaklarını tahsil etmek için zor kullandıklarını ve borçlulardan paralarını tahsil edemediklerinde ise onlara ait eşyalara el koydukları belirlendi.

        Ekipler, Erzurum, Ankara ve Denizli'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Pasinler Adliyesi'ne sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

