Erzurum merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Erzurum merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüphelinin kentte tefecilik yaptığını tespit etti.
Çalışmalarda şüphelilerin faiz karşılığı para verip senet imzalatarak icra takibi başlattıkları, alacaklarını tahsil etmek için zor kullandıklarını ve borçlulardan paralarını tahsil edemediklerinde ise onlara ait eşyalara el koydukları belirlendi.
Ekipler, Erzurum, Ankara ve Denizli'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Pasinler Adliyesi'ne sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
