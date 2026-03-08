Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

        Sürat pateni (short track) milli sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 17:03
        Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

        Sürat pateni (short track) milli sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum TOHM sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası Finali'nde yer aldı.

        İlyas Karadağ, 1500 metrede birinci, 500 metrede ikinci, genel klasmanda da birincilik ile toplam 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Short Track Avrupa Kupası Finallerinde yarışan sporcumuz İlyas Karadağ 25 sporcunun katılım sağladığı Junior C erkekler kategorisinde tüm mesafeler toplamında birincilik elde etmiştir. Sporcumuzu tebrik ederiz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

