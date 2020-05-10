En özel Anneler Günü

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirkan, Gökçebük köyünde şehit Muhammet Sıddık Cintimar, Çayköy'de şehit Kadir Kayveni ve Aşkale'de şehit Semih Güven'in ailelerini ziyaret ederek şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladılar. Ziyaret esnasında Kaymakam Aksu şehit annelerine çiçek takdim ederken, Belediye Başkanı Yaptırmış ise çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerde şehit anneleri mutluluğun yanı sıra duygusal anlar yaşadı.

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