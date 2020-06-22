Sağlık Turizmci Mehmet Hanifi Kutlar; Safir Fue saç ekimini anlattı

Sağlık Turizmci Mehmet Hanifi Kutlar, safir uç ile yapılan fue saç ekimi konusunda önemli bilgiler verdi.

Kutlar Safir FUE Saç Ekiminin, Teknolojideki ilerlemeyle beraber, saç ekimi tekniklerinde ve saç dökülmesi tedavilerinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşandığını anlatan Mehmet Hanifi Kutlar, “Büyük ölçüde ilerleme kaydederek, minimal invasiv yöntemlerle gerçekleştirilen bir prosedüre dönüşen saç ekimi operasyonları, kullanılan aletlerin de geliştirilmesine paralel olarak bugünkü halini almıştır. Günümüzde yaygın bir şekilde uygulanılan en modern saç ekim tekniklerinden biri olan FUE yöntemi ile elde edilen doğal sonuçlar, bu başarısını safir fue saç ekimi yöntemi ile safir uçlu özel aletler kullanarak bir adım öteye taşımıştır” dedi.

“Ağrısız, İğnesiz Saç Ekimi ile konforunuzdan ödün vermeyin” diyen Mehmet Hanifi Kutlar, “Saç ekiminde, saç köklerinin donör bölgeden alınmasından ve saç köklerinin ekileceği alanların oluşturulmasından önce bu bölgelere lokal anestezi uygulanmaktadır. Enjektör iğnesi yapılan lokal anestezi işlemi etken maddenin vücudu uyuşturması zaman almaktadır. Hastanın iğne batırılması esnasında ağrı duyması doğal olarak konforunun bozulmasına yol açabilmektedir” diye konuştu.

Mehmet Hanifi Kutlar, artık özel anestezi cihazları kullanılarak saç ekimi operasyonu iğnesiz üstelik ağrısız olarak uygulanması sağlanabildiğini belirterek, “Bu özel cihazlar, anestezi sağlayan maddeleri basınçlı bir püskürtme işlemiyle cildin altına ulaştırır. İğnesiz enjektörle yapılan deri altı anestezi uygulamasının etki başlangıç süresi iğneli enjeksiyona göre daha hızlıdır bu sebeple çok daha konforludur. İğneye ihtiyaç duyulmadan anestezi enjeksiyonu sağlayan likit jet sistemi, enjektör iğnesi ile yapılan lokal anesteziye göre daha geniş alana yayarak uyuşma alanında daha homojen bir yayılma sağlayarak etkiyi artırır. İğne korkusu olan ve bu sebepten ötürü saç ekimi yaptırmak konusunda tereddüt yaşayanlar bu yeni yöntem sayesinde operasyonlarını rahatlıkla gerçekleştirebilirler” diye konuştu.

Mehmet Hanifi Kutlar, safir fue ile ve metal slit ile yapılan fue karşılaştırması konusunda ise şunları söyledi;

“Çok değerli bir maden olan gerçek safirden üretilen uçlar ile gerçekleştirilen FUE, saç ekiminin kanal açma aşamasında metal slit yerine özel safir uç kullanılmasını ifade etmektedir. Safir uçla yapılan FUE bir teknik değil, FUE yönteminde uygulanan bir inovasyondur. Saç köklerinin ekileceği bölgede daha da küçük mikro kanallar açarak, minimal düzeyde kabuklanma oluşumu ve iyileşme sürecini hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Safir uç ile yapılan FUE’de (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) saç kökleri, lokal anestezi altında mikro motor aracılığıyla, çapları 0,6 0,7 0,8 mm arasında değişen mikrouçlar kullanılarak kökler halinde tek tek donör bölgeden alınır. Toplanan saçlar FUE yönteminde açılacak kanallara ekilmelidir. Bu kanallar saçın görünümünü önemli derecede etkileyen açı, yön ve sıklık konularını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple kanalların açılması bir operasyonun başarısındaki en önemli aşamadır.

Kutlar Mikro kanallar artık en iyi şekilde bu özel safir uçların yardımıyla açılabilmektedir. Saç kökleri bu kanallara ekilir. 1,0 1,3 1,5 mm arasında, keskin, pürüzsüz ve dayanıklı safir uçlar ile açılan küçük kanalların saç kökü boyutunda olması, açılan kanal sayısının artmasına ve saç köklerinin birbirine daha yakın ekilmesine olanak sağlamaktadır.

Bazı saç ekim merkezleri ön saç çizgisine ekim yaptırmaya gelen hastalarına, cm de 6570 kök ekebileceklerini ve böylece daha doğal bir görünüm elde edebileceklerini iddia etmektedir. Bu kadar sık saç ekime uygun kanal açmak gerek safir uçla yapılan FUE’de gerekse, metal slit tekniği uygulayarak mümkün değildir. Sebebi ise saçlara verilmesi gereken doğal açı ve yöndür. Bahsi geçen santimetre kare alanda 6570 greft ekilmeye çalışıldığında bu saçları doğal açı ve yön ile ekmeleri imkansızlaşacaktır. Doğal saç açısı 4045 derecedir. Böyle bir ekimde yoğunluk sağlanması pahasına saçların çok dik açılarla ekilerek halk arasında çim adam diye tabir edilen sonuçlara neden olabilirler.

Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekiminin Metal Slite Göre Avantajları

Antibakteriyel özelliklere sahip pürüzsüz yüzeyi, sertlik, keskinlik ve dayanıklılık gibi fiziksel nitelikleri nedeniyle kanal açma işlemi esnasında safir uç kullanıldığında çok daha az vibrasyon olacaktır, böylece hem travmanın hem de doku hasarı riskinin en düşük düzeyde tutulması sağlanır.

Safir uç ile yapılan FUE ile metal slit yöntemine göre daha sık ekim yapılabilir ve bu da daha ileri evrelerde saç dökülmesi olan hastalara uygulanmasını olanaklı kılar.

Greftlerin daha sık ekilmesine yardımcı olarak saç yoğunluğu ile birlikte daha doğal bir görünüm elde edilmesine olanak sağlar.

Metal slite göre, daha az deri altı sıvı enjekte ederek kanal açımı yapma olanağı sunar.

Uygulamadan sonra görülen ödem düzeyi de daha düşük olacağından hastalar için operasyon sonrası her anlamda daha konforlu olur.

Ekim için açılan kanalların küçük olmasından dolayı operasyon sonrası doku iyileşmesi metal slite göre daha hızlıdır ve en önemlisi, deri üzerinde pürüzsüz bir birleşme olur.

Saç kökleri kendi boyutlarındaki kanalların içine en doğal açıyla ekildiğinden, köklerin yerinden çıkması ve açı ayarlarının değişmesi ihtimali yoktur.

Bir yöntem yeteri kadar bilindiği ve genel kabul gördüğü zaman, insanların o yöntem ile ilgili genellikle bir sonra ki aşaması ‘kalite odaklı mükemmellik’ olmaktadır. Saç ekimi operasyonları da zaman içerisinde benzer bir şekilde ilerleyen bir süreci takip etti. 2004 yılından bu yana uygulanan FUE, bütün dünyada kabul görmüş bir saç ekimi tekniğidir. Artık sıra, insanların kalite ve mükemmellik beklentilerini karşılamaya ve öncelik vermeye gelmiştir. Bu beklenti, saç ekimi operasyonlarında kalite ve mükemmelliği “Safir Uç ile gerçekleştirilen FUE tekniğine” taşımaktadır.”

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