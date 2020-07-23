Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi

Korona virüs (Covid19 ) salgını nedeniyle okulların erken yaz tatiline girmesi ve tatilin uzaması nedeniyle bilgisayar başında vakit geçirmeye başlayan 11 yaşlarındaki Ortaokul öğrencisi iki teyze kızı Ayşe Koç ve Azra Su Özgelen Erzurum’un tanıtım filmini çektiler.

İlk olarak Tortum Şelalesi ve Tortum Gölünü çekmeye karar veren iki teyze kızı daha sonra Erzurum’un tarihi ve turistik mekânları ile doğal güzelliklerini çekmeye karar verdiler. Kapsamlı bir tanıtım videosu hazırlayarak internet üzerinden yayınladılar. Ayşe Koç’un sosyal medya hesabından yayınlan iki tanıtım videosu her kesimden büyük beğeni ve takdir gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz tanıtım videosunu çeken Ayşe Koç ve Azra Su Özgelen’i makamında misafir ederek kendilerini tebrik etti.

Almaz, “Gönüllü Turizm Elçilerinin bu çalışmaları Resmi Wep Sitemizde de yer alacak aldı. Erzurum Sevdalısı bu genç kardeşlerimizin uğraşları takdir toplamıştır” dedi.

Ayşe Koç ve Azra Su Özgelen ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’ın kendilerine göstermiş olduğu ilgi alaka ve yakınlıktan dolayı teşekkür ettiler. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz öğrencileri çeşitli hediyeler takdim ederek ödüllendirdi.

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