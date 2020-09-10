Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek

Atatürk Üniversitesi Senatosunun güz döneminde uygulanacak eğitim modelini görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda, 20202021 Güz Yarıyılında eğitimin, birimlerle yapılan görüşmeler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararlaştırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında yüz yüze eğitimin hem öğrenciler hem akademik ve idari personel hem de şehir açısından teması arttırarak ciddi sağlık riskleri oluşturacağı görüşünün vurgulandığı senato toplantısında; pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirme yapılabilmesi koşuluyla önlisans, lisans ve lisansüstü eğitime yönelik planlama yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, pandemi süresince birim/program tabanlı esnek bir eğitim planlama modeli dikkate alınarak Atatürk Üniversitesi Senatosunun 20202021 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinin planlanması için şu kararlar alındı:

“Bütün teorik, teorik ağırlıklı ve bazı uygulamalı dersler uzaktan öğretim imkânları kullanılarak çevrimiçi olarak okutulacak. Çevrimiçi olarak okutulacak tüm derslerde eşzamanlı (canlı sınıf) ve eşzamansız içerik ve etkinlik desteği sağlanacak. Yeni kayıt yaptıran birinci sınıfların uygulama gerektiren dersleri uzaktan öğretim imkânları kullanılarak çevrimiçi olarak okutulacak, çevrimiçi okutulması mümkün olmayan uygulamalı dersler yaz okuluna ve/veya gelecek yıla ertelenecek. Ara sınıflardaki öğrenciler için çevrimiçi olarak okutulması mümkün olmayan uygulama gerektiren dersler yaz okuluna ve/veya gelecek yıla ertelenecek. Çevrimiçi okutulamayan uygulamalı dersler yerine programlarının uygun olması durumunda bir üst sınıftan teorik derslerden seçim yapabilmelerine imkân tanımak için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak. Son sınıftaki öğrencilerin uygulamalı dersleri çevrimiçi olarak okutulacak, çevrimiçi okutulması mümkün olmayan uygulama gerektiren dersler esnek zaman ve seyreltilmiş sınıf ortamlarında güvenli ortamlar oluşturularak yüz yüze yapılacak ve/veya yaz okulunda yüz yüze yapılmak üzere ertelenecek. Seyreltilmiş sınıf ortamlarında yüz yüze yapılacak bütün dersler için çevrimiçi destek sistemi sağlanarak, derse yüz yüze katılamayan öğrencilerin uzaktan katılımı sağlanacak. Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf klinik uygulamaları, Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf klinik uygulamaları, Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf intörn öğrencilerinin klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ‘Ebelik’ programı 4. sınıf öğrencileri uygulamaları gerekli önlemler alınarak Atatürk Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde esnek zaman planlaması çerçevesinde enfeksiyon kontrolü ve korunma önlemlerine uygun olarak yüz yüze yapılacak. Eğitim, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanacak. Lisansüstü öğrencilerin laboratuvar, atölye ve klinik çalışmaları gerekli hijyen ve enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun önlemler alınarak yüz yüze sürdürülecek. Uygulama süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi Atatürk Üniversite ve birimlerinin resmi web sayfalarında ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.”

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