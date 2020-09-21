Aracında 61 kilo eroin ele geçirilen emekli polis adliyede

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Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da kullandığı otomobilin çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirilen emekli polis S.N.A. (62) adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında operasyon düzenledi. Polis ekipleri, daha önce takibe alınan emekli polis memuru S.N.A. yönetimindeki 34 HR 3384 plakalı otomobili, durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Dük'ün de kullanıldığı aramada, çamurluğa yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Van'dan Ankara'ya gittiği belirlenen S.N.A. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.N.A., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. S.N.A.'nın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Zafer KUMRU

2020-09-21 11:07:28



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