Eczacılar Odası Başkanı Uçar: ‘Profillerimizi karartıyoruz’

13. Bölge Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Uçar, 25 Eylül dünya eczacılık günü dolaysıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Uçar ‘25 Eylül dünya eczacılık gününde covid 19 mücadelesinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anmak için profillerimizi karartıyoruz’ diyerek başlattıkları kampanyaya bütün meslektaşlarını davet etti.

Uçar yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımız her zaman halk sağlığını kendi sağlığının önünde tutmuştur" dedi.

Covid19 salgını dolaysıyla hayatlarını feda eden meslektaşlarını unutmadıklarını ve unutmayacaklarının altını çizen Uçar, Covid19 ile mücadelede de ön safta, en kolay ulaşılabilen sağlık danışmanı olarak hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Uçar, vefat eden meslektaşlarına Allahtan rahmet ve ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.

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