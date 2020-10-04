Uzundere'de doğa ve su sporları festivali nefes kesti



Zafer KUMRU/ UZUNDERE, (Erzurum), (DHA)ERZURUM'da, 1700'lü yıllarda yaşanan heyelan sonucu kayan dağın Tortum Çayı´nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Gölü ve Şelalesi, doğa ve su sporlarına ev sahipliği yaptı. Sürat tekneleri, kano ve skyboard gösterileri izleyenleri heyecanlandırdı.

Dünyanın en sakin kentlerinden biri olan Uzundere ilçesinde hafta sonu 'Palandöken'den Uzundere'ye 1'inci Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali' düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen macera tutkunlarının göl çevresinde kamp kurduğu festival, sürat motorlarının gösterisiyle başladı. Modifiye edilerek araba şekline getirilen tekneyle yapılan gösteri büyük ilgi görürken, skyboard sporcusunun yaptıkları izleyenleri heyecanlandırdı. Tortum Gölü´nde yapılan su sporları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Göl kenarına kurdukları çadırlarda kalan gençler, çok güzel etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi. Sosyal medyada gördükleri festivale katılmaktan duydukları mutluluğu ifade eden gençler, eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı.

Tortum Gölü´nde rafting, kano, sürat teknesi ve yamaç paraşütü gibi gösterilerin festival havasında geçtiğini belirten Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "İlçemizi tanıtma açısında çok önemli bir etkinlik. İnsanlarımız bilmeli ki Uzundere'de bu sporlardan daha fazlasını yapma imkanları var" dedi.

ŞELALEDEN TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARIYLA İNDİLER

Festivale katılan şelale tırmanıcısı iki sporcu anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sporcular, 22 metre genişliği ve 48 metre yüksekliğindeki Tortum Şelalesi'nden ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla iniş yaptı. 48 metreden düşen suya rağmen bayrakla inişlerini başarıyla gerçekleştiren sporcular izleyenlerden alkış aldı. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Uzundere Zafer KUMRU

2020-10-04 11:56:20



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