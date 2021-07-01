Erzurum’da ‘kesin korunacak hassas alan’ kategorisine bir yenisi eklendi

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hınıs Kanyonlarının içinde bulunan alanın Cumhurbaşkanı kararı ile 28.06.2021 tarihinde onaylanarak sit alanı olarak tescil edildi.

Erzurum’a bağlı Hınıs ilçe sınırlarında bulunan 5245.7 hektar alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescillendi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum Hınıs ilçesinde bulunan Jeolojik ve Doğal Oluşumlar potansiyel alanının Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunun 29.01.2021 tarihli 107 toplantısında görüşülerek kesin korunacak hassas alan olarak uygun bulunarak 04.02.2021 tarihinde tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesine göre söz konusu alandaki “Kesin Korunacak Hassas Alanlara” dair tescil işlemi 28.06.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 29.06.2021tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

Erzurum’da koruma altına alınan alanlar ise şöyle:

“Balıklı Göl (2. Derece Doğal Sit Alanı) (Merkez, Aziziye İlçesi, Söğütlü Mahallesinde)

Yıldızkaya Köyündeki Mağara (Doğal Sit Alanı) (Olur İlçesi, Yıldızkaya Mahallesinde)

Büyük Ve Küçük Çermik (3. Derece Doğal Sit Alanı)(Pasinler İlçesi, Kaplıcalar Mahallesinde/Çermiktepe)

Tortum Gölü Ve Şelalesi (1./2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı) (Uzundere İlçesinde)

Palandöken Dağları Nitelikli Koruma Alanı (Erzurum Palandöken İlçesinde)

Narman Peri Bacaları Nitelikli Koruma Alanı (Narman İlçesinde)

Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Nitelikli Koruma Alanı (Oltu İlçesinde)

Burnaz Binpınar Köyü Göleti Nitelikli Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı (Karaçoban İlçesinde)

Erzurum Jeolojik ve Doğal Oluşumlar Kesin Korunacak Hassas Alan (Hınıs İlçesinde)

Lalapaşa Camii önündeki iki adet kestane ağacı (Anıt Ağaç) (Merkez, Yakutiye İlçesi, Lalapaşa Mahallesinde)”

Erzurum Yakutiye İlçesinde bulunan Erzurum Bataklıkları ve İspir İlçesinde bulunan Yedigöller de ise tescil süreci devam ediyor.

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