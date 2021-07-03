Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk’ün Erzurum’a gelişi Ilıca’da kutlandı

İHA

Atatürk’ün Erzurum’a gelişi Ilıca’da kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 102’nci yıldönümü dolayısıyla Ilıca’da da resmi tören düzenlendi. Temsili bayrağın Atatürk Anıtı’na taşınmasıyla birlikte başlayan törende Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın yaptığı “Erzurum ve Atatürk” tarifi tören alanındakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
Başkan Orhan, Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Erzurum’a gelişinin tesadüfi olmadığına dikkati çekerek, “Gazi Erzurum’u seçmiştir, çünkü Erzurum bu ülkenin muhkem bir kalesi, giriş kapısı, şeref, onur ve haysiyet levhasıdır” dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102’inci yıldönümü dolayısıyla ilk tören Aziziye ilçesinde düzenlendi. Ilıca’daki Şehitlik Parkı'nda düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Metin Baskın, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, askeri ve mülki erkân ile gaziler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı.
“3 Temmuz sıradan bir gün değildir”
“23 Temmuz” denilince akıllara Erzurum Kongresi’nin geldiği gibi, 3 Temmuz denildiğinde ise, hafızalarda Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’a gelişinin canlandığını dile getiren Başkan Orhan, “Bu geliş ki; Cumhuriyet için toprağa atılan ilk tohum, milli kurtuluşumuza açılan ilk kapı ve ilelebet baki kalacak olan bağımsızlığımızın ilk adımıdır. 3 Temmuz; kahraman bir milleti ayağa kaldıran, şahlandıran ve karanlıkları yırtarak ufku aydınlatan yeni bir günün doğumudur. 3 Temmuz; Ilıca’dır. 3 Temmuz Erzurum’dur. 3 Temmuz Sivas’tır, Ankara’dır, Ege’dir, Marmara’dır. 3 Temmuz; doğusuylabatısıyla, kuzeyiyle ve güneyiyle Anadolu’nun tapu mührüdür, övünç madalyasıdır, kıvanç vesikasıdır. Ve 3 Temmuz; Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bu kutlu beldede, yani Ilıca’mızda gözyaşlarına boğulduğu ve ‘Bu Milletle Neler Yapılmaz ki!’ diyerek, yedi düvele birden meydan okuduğu günün adıdır” dedi.
Milli mücadele Erzurum’dan başladı
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 102 yıl önce Erzurum’a gelişinin bir tesadüf olmadığının altını çizen Başkan Orhan, “Gazi Erzurum’u seçmiştir, çünkü Erzurum Anadolu’nun önsözüdür. Çünkü Erzurum bu ülkenin muhkem bir kalesi, giriş kapısı, şeref, onur ve haysiyet levhasıdır. Erzurum şehitler yurdudur, şüheda otağıdır. Erzurum kutlu ve bir o kadar mübarek beldedir. Erzurum candır, Erzurum canandır. Ve Erzurumlu her bir Dadaş; vatanı için, bayrağı ve milleti için ölüme gardaştır, şehadete yoldaştır. Gazi Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’yi Erzurum’dan başlatmış olmasının altında yatan sır da işte budur” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Erzurum’da çevresine bakan herkesin tabyalar ve kaleler göreceğini belirten Başkan Orhan, “Bu şehir tabyalar şehridir, kal’alar şehridir, gazalar şehridir. Bu şehir cehd edenlerin, cihad edenlerin ve mücahidlerin şehridir. O yüzden Cumhuriyet’in ilan ediliş tarihi olan 29 Ekim 1923’ün arka planında ve tarihin derin hafızasında 3 Temmuz vardır, 23 Temmuz vardır, Ilıca ve dolayısıyla da Erzurum vardır” diye konuştu.
Milli birlik ve beraberlik vurgusu
“3 Temmuz’da Erzurum’a gelişi ve ardından 23 Temmuz’da Erzurum Kongresi’ni toplayışı ile Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda önemli bir adım atmış olan Mustafa Kemal, aslında bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu da resmetmiştir” diyen Başkan Orhan, konuşmasına şöyle devam etti:
“O millet ki; yokluğa, yoksulluğa ve her türlü çaresizliğe rağmen vatanı için canından geçmeyi canına minnet saymış, bağımsızlık yolunda Gazi’yi bir an olsun yalnız bırakmamıştır. İşte bu milli birlik ve beraberlik yürüyüşüyle toplanan Erzurum Kongresi, milletin sarsılmaz iman ve inancını ortaya koymuştur. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, necip milletimizi şahlandıran birer manifestoya dönüşmüş ve bu kararlar ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol imar ve de inşa edilmiştir. İşte bu bağlamda bizlere düşen en büyük sorumluluk; millet olma bilincinden uzaklaşmamak, Cumhuriyet’in temel değerlerinden taviz vermemek; milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp korumak; ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendirmek olmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Hadi Kadıoğlu’nun ‘Geçmiş Zaman Karalamaları’ isimli kitabı çıktı
YEREL HABERLER Hakan Hadi Kadıoğlu’nun ‘Geçmiş Zaman Karalamaları’ ...
Hakan Keleş: "Süper Lig’de kalıcı olmak ve renk katmak istiyoruz" Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "10 oyuncu daha transfer etmemiz gerek" "TFF’nin almış olduğu yabancı oyuncu kuralını doğru buluyorum"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Süper Lig’de kalıcı olmak ve renk ...
Erzurum’da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
YEREL HABERLER Erzurum’da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp ...
Öz: “Bağımsızlık ateşi Erzurum’da harlandı”
YEREL HABERLER Öz: “Bağımsızlık ateşi Erzurum’da harlandı”
Kars’ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Başkan Karataş'tan 3 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş'tan 3 Temmuz mesajı
Vali Memiş’ten 3 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 3 Temmuz mesajı
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü Sarıkamış’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü Sarıkamış’ta ...
Erzurum dış ticaretinde yüzde 163’lük artış
YEREL HABERLER Erzurum dış ticaretinde yüzde 163’lük artış
Erzurum başarısını artırıyor
YEREL HABERLER Erzurum başarısını artırıyor
Gri kategorideki terörist için 5 kez ağırlaştırılmış hepsi istendi
YEREL HABERLER Gri kategorideki terörist için 5 kez ağırlaştırılmış ...
QLTS Sınavı Atatürk Üniversitesinde yapılacak
YEREL HABERLER QLTS Sınavı Atatürk Üniversitesinde yapılacak
Yakutiye’de Yayla yollarında hummalı çalışma Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda durmak bilmiyor
YEREL HABERLER Yakutiye’de Yayla yollarında hummalı çalışma Yakutiye ...
Yaz dönemi Kur'an kursları başladı
YEREL HABERLER Yaz dönemi Kur'an kursları başladı
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız bayrak isimdir’ Aydemir: (Muhalefete) ‘Böyle bir siyaset çizgisi olamaz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız bayrak isimdir’ Aydemir: ...
Fatih Kaylı'dan "zam" tepkisi
YEREL HABERLER Fatih Kaylı'dan "zam" tepkisi
Aşkale’de ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları’ konferansı
YEREL HABERLER Aşkale’de ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve ...
Hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 50 hibe desteği
YEREL HABERLER Hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 50 hibe ...
Erzurum’da ‘kesin korunacak hassas alan’ kategorisine bir yenisi eklendi
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘kesin korunacak hassas alan’ kategorisine ...
Erzurum Müftülüğünden Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Erzurum Müftülüğünden Kızılay'ın kan bağışı ...
Şampiyona öncesi moral verdiler
YEREL HABERLER Şampiyona öncesi moral verdiler
Eğitim-Bir-Sen lise öğrencilerine ödül yağdırdı
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen lise öğrencilerine ödül yağdırdı
Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı
YEREL HABERLER Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı
Erzurum’daki kadın girişimcilere yönetici eğitimi
YEREL HABERLER Erzurum’daki kadın girişimcilere yönetici eğitimi