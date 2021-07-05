Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

DHA

Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük, yeğeni Ahmet Küçük ile Van Erciş'te Mehmet Şefik Doğu'nun öldürülmesi olayının faili olan gri kategoride arananlar listesinde bulunan PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, yargılandığı Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına gri kategorideki PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Emrah Polat İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, diğer tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya salondaki yerini aldı. Tutuksuz sanıklar Pınar Özcan, M.Sait Özcan ve Adil Bingöl'ün de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada mahkeme heyeti Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün yakınlarından son sözlerini sordu. 
Savcı Küçük'ün eşi Hamsi Küçük sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ahmet Küçük'ün eşi Ferya Küçük ise çocuklarını babasız bırakan sanıkların gereken cezayı almasını talep etti. 
Tutuklu ve tutuksuz sanıklardan son sözlerini dinleyen mahkeme başkanı, duruşmaya SEGBİS ile katılan terör örgütü PKK üyesi Muhammed Fadullah Kamış'ın terör örgütünün propagandasını yapmasına izin vermedi. Sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. 
4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı Muhammed Fadullah Kamış'a 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu 'kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, ayrıca Kamış'a, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma', 'toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 Türk Lirası adli para cezası verdi. Sanık Muhammed Fadullah Kamış, kamu malına zarar verme ve silahlı tehdit suçlarında ise beraat etti.
Mahkeme heyeti ayrıca silahlı terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan sanıklar Emrah Polat'a 4 yıl 2 ay, Adil Bingöl ve Fesih Polat'a 3 yıl 1 ay 15 gün ve M. Sait Özcan ile Pınar Özcan'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mehmet Kaya, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından 5 yıl hapis ve 500 Türk Lirası adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Burhanettin Şahin'i ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. 
Etkin pişmanlıktan yararlanan Mahmut Çimendağ hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesip Polat hakkında adam öldürmeye yardım etme suçlarından beraat kararı verdi.
Sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ'ın da tahliyesine karar verdi.
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-07-05 19:37:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
Giresunspor şut çalıştı
YEREL HABERLER Giresunspor şut çalıştı
AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" kategorideki teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 69 yıl 3 ay hapis cezası Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme başkanı engel oldu
YEREL HABERLER AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" ...
Denizde boğulan TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı, Erzurum'da defnedildi
YEREL HABERLER Denizde boğulan TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı, ...
Kocaelispor tempoyu arttırdı
YEREL HABERLER Kocaelispor tempoyu arttırdı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken ...
Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da "Telafide ben de varım" programı başladı
Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları lanetliyoruz’ Aydemir: Başbağlar Şehitlerini rahmetle anıyoruz Aydemir’den muhalefete: ‘İşleri güçleri iftira atmak’ Milletvekili Aydemir’den 3 Temmuz önerisi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları ...
Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Göğebakan dördüncü kez seçildi
YEREL HABERLER Göğebakan dördüncü kez seçildi
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: “Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk” Kocaelispor’un yeni transferi Hasan Hatipoğlu: “Kocaelispor’u taraftarı için tercih ettim”
YEREL HABERLER (Özel haber) Hasan Hatipoğlu: “Kafamızdaki tek ...
ETSO KOSGEB temsilciliği’nden bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER ETSO KOSGEB temsilciliği’nden bilgilendirme ...
Erzurum’da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri
YEREL HABERLER Erzurum’da orman mühendisleri ve orman muhafaza ...
Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 6 ayda 16.3 milyonluk ihracat
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Yoğun Bakıma Güncel Bakış” konulu sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Yoğun Bakıma ...
(ÖZEL) Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir ...
Yaz ortasında kar banyosu
YEREL HABERLER Yaz ortasında kar banyosu
Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
YEREL HABERLER Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
Saadet öğretmen: Artık çocuklar konuşmaya başladı
YEREL HABERLER Saadet öğretmen: Artık çocuklar konuşmaya başladı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı UCİM, ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’ni Erzurum’da açtı
YEREL HABERLER Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı UCİM, ...
Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
Giresunspor günü tek antenmanla tamamladı 
YEREL HABERLER Giresunspor günü tek antenmanla tamamladı 
Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor
Koca Yürek’den Mehmetçiğe anlamlı bağış
YEREL HABERLER Koca Yürek’den Mehmetçiğe anlamlı bağış