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Erzurum'da Paris Saint-Germain Futbol Akademisi açıldı Kadın girişimcinin Erzurum’da açtığı futbol akademisi, öğrencilerine Neymar ve Mbappe ile aynı eğitimi verecek

İHA

Erzurum'da Paris Saint-Germain Futbol Akademisi açıldı Kadın girişimcinin Erzurum’da açtığı futbol akademisi, öğrencilerine Neymar ve Mbappe ile aynı eğitimi verecek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris SaintGermain'in futbol akademisi Erzurum'da açıldı. Futbol okulunun kurucusu Bükra Özyapar, "Tüm programlarımız Paris’ten geliyor. Buradaki tüm öğrencilerimiz Paris’te Neymar ve Mbappe nasıl eğitim alıyorsa aynı eğitimleri ve antrenmanları alacaklar" dedi.
Fransa’nın dünyaca ünlü futbol kulübü Paris SaintGermain Kulübü, kadın girişimci Bükra Özyapar’ın girişimleriyle Erzurum’da futbol akademisi açtı. Erzurum Olimpiyat Parkı Spor Kompleksi içerisinde eğitimlerini verecek olan akademi 319 yaş grubu öğrencileri bünyesine kabul ediyor. İçerisinde bebek okulu bulunan akademi İngilizce ve pedagog eğitimleri de vererek öğrencileri her konuda destekliyor. Türkiye ve Türkiye dışında olmak üzere aynı saatlerde başlayan antrenmanlarda öğrenciler, dünyaca ünlü Neymar ve Mbappe gibi futbolcularla aynı eğitim ve antrenmanları alıyor. Çeşitli projelerle öğrencilerine önemli fırsatlar sunan Paris SaintGermain Futbol Akademisi, ayrıca ‘World Cup’ etkinlikleri için öğrencileri yurt dışına götürerek ünlü futbolcularla da buluşturuyor. Öte yandan Türkiye’de 12’ncisi Erzurum’a açılan akademinin ilk kadın girişimcisi ise Bükra Özyapar oldu.

"Akademiye katılan öğrenciler çeşitli eğitimlerle desteklenecek"
Akademi içerisinde geniş çaplı etkinlikler yaparak öğrencileri her yönde destekleyeceklerini belirten Kadın girişimci Bükra Özyapar, "Erzurum’da güzel bir girişim yapma fikrim hep vardı. Kadın girişimci olarak çocuklara ve kadınlara faydalı olabilecek bir girişimde bulunmayı düşünüyordum. Esasen ben resim öğretmeniyim. İşin eğitim kısmı beni etkilediği için küçük sporcularımıza destek olabilmek için böyle girişim yapmayı tercih ettim. Projemiz, gerçekten sporla ilgilenecek ve kişisel gelişimine değer veren öğrencilerimizi almak istediğimiz bir yapıdan oluşacak. Bunların yanında İngilizce, diyetisyen desteği, beslenme programları, pedagog eğitimleri ve değişik etkinliklerle öğrencilerimizi destekleyeceğimiz bir eğitim sistemi sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadın girişimci olarak bu projeyi sunmak beni mutlu ediyor"
Bu alanda girişimleri hep erkeklerin yaptığını ve kadın olarak ilk girişimi kendisinin yaptığını kaydeden Özyapar, "Şu an Erzurum ile beraber Türkiye’de 12 şehirde bulunuyoruz. Genelde hep erkek girişimciler bu işi yapmışlar ben bu alanda ilk kadın girişimci oldum. Kadın girişimci olarak bu projeyi Erzurum’da sunmak ve taşımak beni çok mutlu ediyor. Kayıtlarımız başladı 18 Eylülde antrenmanlarımız başlayacak. O zamanda resmi bir açılış yapacağız. Halkımızın desteklerini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"World Cup’ etkinlikleriyle dünyaca ünlü futbolcularla buluşacaklar"
Akademiye katılan öğrencilerin dünyaca ünlü futbolcularla aynı eğitimi ve antrenmanı alacağını da söyleyen Özyapar, “Paris SaintGermain bir akademi ve burada da bir akademi eğitimi verecek. Ders saatlerimiz ise Türkiye’de ve Türkiye dışında olmak üzere aynı saatlerde başlıyor. Tüm programlarımız Paris’ten geliyor. Buradaki tüm öğrencilerimiz Paris’te Neymar ve Mbappe nasıl eğitim alıyorsa aynı eğitimleri ve antrenmanları alacaklar. Öğrencilerimiz 319 yaş arası gruplardan oluşuyor. Burada bebekler içinde okulumuz var. Açık ve kapalı olmak üzere iki adet sahamız var. Kışın kapalı sahamızı, yaz aylarında ise açık sahamızı kullanacağız. Paris’ten gelen hocalarımız öğrencilerimizi izleyecekler, sonrasında ise uygun gördükleri öğrencileri altyapılara yönlendirecekler. Erzurum’daki öğrencilerimizde ‘World Cup’ etkinliklerine katılarak dünyaca ünlü futbolcularla aynı havayı soluyabilecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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