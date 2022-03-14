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‘Ah Be Oyunlarımız’ adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

İHA

‘Ah Be Oyunlarımız’ adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

Kuruculuğunu Tekman İmam Hatip Ortaokulu müdürü Yüksel Tosun’un yaptığı ‘’Ah Be Oyunlarımız’’ adlı etwinning projesiyle gerek arkadaş ortamında gerekse aile bireyleri arasında oynanan oyunlar gelecek nesillere aktarılıyor.
Tekman İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yüksel Tosun, Molla Mehmet Ortaokulu öğretmeni Pınar Can, Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Altın Tosun, Ordu/UlubeyAydınlar İlkOrtaokulu öğretmenleri Alaaddin Yavuz, Uğur Sapmaz ve Ordu/Çatalpınar Şehit Salim Güneş İlkokulu müdür yardımcısı Alperen Turan tarafından yürütülen proje öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Proje yürütücüleri, oynanan oyunlar arasında üç taş, beş taş, dokuz taş, elma yeme, kibrit oyunu gibi oyunlar olduğunu ve burada amacın kültürel mirasın gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirttiler. 6 ortağı olan projede her hafta öğrencilere çeşitli oyunlar öğretiliyor. Böylece öğrenciler hem yeni oyunlar öğreniyor hem de mirasımız olan oyunlara sahip çıkıyorlar.

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