ESKİ ekipleri gece yarısı su arızasını giderdi Su boruları patlayan köye iş makinalarıyla ulaşabildiler

Erzurum’un Tekman ilçesi Çatkale Mahallesinde yaşanan su arızası ekipler tarafından zorlu bir çalışmanın ardından giderildi.

Kış şartlarında don yapan su boruları havaların ısınması ile çatlama yapmaya başladı. Bunlardan birisi de Tekman ilçesinin Çatkale Mahallesinde yaşandı. Su patlağı ile ahırlara su bastığı için mahalle muhtarı Arap Serçe Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine hareke geçen Tekman ESKİ ekibi arıza yerine gitti ancak kar ve buzlanma nedeni ile is makinası arıza yerine ulaşamadı. Mahalle Muhtarı Tekman belediyesinden iş makinesi talebinde bulundu. Tekman belediyesi tarafında gönderilen loder ile büyük mücadele ile yol çalışması yaparak arıza yerine ulaşıldı. Gece saat 20.00’de harekete geçen ekip 2 bin 500 rakımlı Kuruz baba tepesinin arka tarafında bulunan 20 kilometre uzaklıktaki Çatkale Mahallesine ancak 2 saate ulaşıldı. Saat 22.00'de çalışmaya başlayan ekip gece yarısı arızayı giderdi.

Mahalle Muhtarı Arap Serçe, “Mahallemizde su patlağı oluştu hemen Erzurum’a haber verdik bunun üzerine Tekman Eski ekibi arızayı gidermek için devreye girdi. Ancak arıza yerinde kar olduğu için Tekman belediyesinde loder talebinde bulunduk. Tekman belediyesi iş makinası ile yol açıldı ardında ESKİ ekibi arıza yerine ulaştı. Şu an saat gece 12 olduğu halde hala çalışmalar devam ediyor. Bazı insanlar meseleleri başka yerlere taşıyorlar bu insanların emeğini kayıp etmeye çalışıyorlar bunların emeği inkar edilir mi. Bunları insan görmez mi. Bu çalışmalardan dolayı başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESKİ Müdürlüğü ve çalışma ekibi olmak üzere, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve çalışma ekibine köyüm adına çok teşekkür ederim” dedi.

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