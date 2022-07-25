Binlerce gökyüzü meraklısı Erzurum’da buluştu Gökyüzü Gözlem Etkinliği her yaştan astronomi tutkununu bir araya getirdi Erzurum’da göğe bakma kuyruğu

Erzurum’da Avrupa ve Türkiye’nin en büyük teleskopunun bulunduğu Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) eteklerinde gökyüzü şöleni yaşandı. Üç gün süren Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliğinde yaklaşık 10 bin kişi, teleskopların başına geçerek gökyüzünü izledi.

3 bin 170 rakımlı Karakaya Zirvesinde yıldızları inceleme fırsatı bulan katılımcılar, soğuk havaya rağmen uzayın bilinmeyenlerini keşfe çıktı.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlendi.



500 çadır, 10 bin ziyaretçi

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisini artırmayı hedefleyen Erzurum Gözlem Etkinliği’ne 71 ilden bin 800 kişi katılım için başvurdu, katılan 600 kişi kurayla belirlendi. Gözlem alanına 500’e yakın kamp çadırı kuruldu. Etkinlik süresi boyunca alana yaklaşık 10 bin kişi giriş yaptı. Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van etkinliklerinde olduğu gibi Erzurum’da da halka açık bölümüne öğrenciler, gençler, aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar, ülke genelinde rekor sıcakların yaşandığı bir dönemde geceleri sıfırın altında seyreden soğuk havaya rağmen üç gün boyunca uzayın derinliklerini keşfetti. TÜBİTAK’ın uzman ekipleri tarafından kurulan 30 teleskop ve 5 ayrı gözlem istasyonunda Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar gözlemlendi. 3 gün, 2 gece boyunca 20'den fazla gök cismi görüntülendi, 10 saatin üzerinde gökyüzü anlatımı yapıldı.



Akademik sohbetlerden uçurtma şenliğine

Konferans salonu olarak kurulan etkinlik çadırında, bilim adamları tarafından Antalya’da bulunan TUG (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi) ve Erzurum’da kurulumu süren DAG’ın tanıtımı yapıldı. Gözlem etkinliği süresince gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Konaklı Kayak Merkezindeki etkinlik alanına kurulan stantlarda ise ebru ve hüsnühat sanatı, müzik, sokak tiyatrosu, uçurtma şenliği ve kitap okuma etkinlikleri de düzenlendi. Bilek güreşi, flor curling, dart, geleneksel okçuluk ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları gibi sportif faaliyetler de yapıldı.



Son durak Antalya olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliğini Anadolu’nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Turgut Uyar’ın şiirinden esinlenerek oluşturulan, “Göğe Bakma Durağı” mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri Diyarbakır, Van ve Erzurum’un ardından 1821 Ağustos’ta Antalya’da final yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.