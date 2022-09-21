Mustafa Kemal Paşa’nın ilk kez asker değil; bir sivil olarak bulunduğu yer olan Erzurum Kongresi önemi nedir? Erzurum Kongresinde ne vurgulandı? İşte, Erzurum Kongresi tarihi hakkında tüm detaylar…

Erzurum Kongresi Ne Zaman Yapıldı?

Kurtuluş mücadelesinde ilk kez sınırlardan bahsedilen Erzurum Kongresi 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

Erzurum Kongresi Nerede Yapıldı?

Çoğu doğu illerinden olmak üzere toplam 62 delegenin katıldığı ve yaklaşık iki hafta boyunca süren Erzurum Kongresi; zamanında Ermeni kız yatılı okulu olarak hizmet vermiş olan Sanasaryan Koleji binasında toplanmıştır. Günümüzde bu kongre binası Atatürk Resim Heykel Müzesi ve Galerisi olarak Erzurum’da hizmet vermektedir.

Erzurum Kongresi Tarihi

18 Ocak 1919 yılında düzenlenen Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri, Doğu Anadolu’da bir Ermenistan devleti kurma amaçlarını belirtmişler ve bu yönde karar almışlardır. Yaşanan bu gelişmelerin neticesinde bölgede bulunan Ermeni çeteler harekete geçerek, Türk köylerine saldırılar düzenlemişler ve bölge halkını katletmeye başlamışlardır.

Bölgedeki bu Ermeni faaliyetlerinin sonucunda, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti; yaşanan bu Ermeni saldırılarını engellemek amacıyla Erzurum’da bir kongre toplanmasına karar vermiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin güvenliği için bazı kararlar alınması amacıyla toplanan kongreye; Karadeniz’de yaşanan Rum saldırıları ile uğraşan Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de delegelerini yollayarak katılmıştır.