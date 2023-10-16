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        Haberler Yaşam Erzurum Müzesi'nin 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' heykeli

        Erzurum Müzesi'nin 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' heykeli

        Erzurum Müzesi'nde sergilenen 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' heykeli ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Uzmanlar, 'Taş Baba'ların (taş ataları) binlerce yıldır mezar taşı olarak kullanıldığını ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:59
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        Erzurum'un 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' heykeli
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        2020 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen ve mezarlarda yatan kişilere temsilen yapılan 123 santimetre uzunluğunda, 45 santimetre çapında 'Taş Baba' heykeli bulunmuştu.

        Mahallede çiftçilikle uğraşan Aytaç Alver isimli vatandaş, hayvanlarını otlatırken otların arasında üzerinde motifler olan bir heykel olduğunu fark etmiş ve Müze Müdürlüğü görevlileriyle bağlantıya geçerek, taşın değerli bir taşa benzediğini ve incelenmesi gerektiğini söylemişti.

        İncelemelerin ardından heykelin 2 bin 500 yıllık ‘Taş Baba' heykeli olduğu ortaya çıkmıştı.

        Arkeologlar tarafından incelenen heykel restorasyonunun tamamlanmasıyla Erzurum Müzesi'ne yerleştirildi. Şimdilerde müze ziyaretçilerinin ilgi odağı olan Taş Baba, en çok da çocukların ilgisini çekiyor.

        Uzmanlar, bozkırda özellikle soylular için en yaygın mezar türü olan 'kurgan'larda kişinin önemine uygun olarak genellikle ahşaptan gömü odasının üzerine taş ve topraktan bir yığma tepe yükseltilerek, bunun üzerine de ölen kişiyi temsil eden kabaca insan biçimli heykeller dikildiğini ve bu heykellere de genellikle Taş Baba ismi verildiğini ifade etti.

        Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, elinde kase tutan, belinde sıralı 4 kemer olan Taş Baba heykelinin buluntudan sonra titizlikle bakım, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “Yüz kısmı, elleri ve kemerinde işlemeli motifler bulunan, 1 metre 23 santimetre uzunluğunda, 47 santimetre genişliğindeki heykel Taş Baba heykeli, müzemizin ve ülkemizin ünik (tek ve eşi olmayan) eserlerinden birisi" dedi.

        "2 BİN 500 YIL ÖNCESİNE AİT"

        Genç, eserin Türk mezar gömme geleneklerinin en belirgin şekli ve örneklerinden olduğuna işaret ederek, "Taş Baba, İslamiyet'ten önceki Türklerde özelikle Orta Asya'da bulunan Türk kavimleri tarafından büyük devlet adamlarının mezarlarına dikilen şahide taşlardır, yani mezar taşlarıdır Taş Baba'nın Türk geleneklerinde olduğu gibi elinde 'bengü bade kasesi' ve belinde sıralı kemer görülüyor.

        Bu kemer, zamanında vefat etmiş Türk büyüğünün, kemerdeki çizgi sayısı arttıkça makamının, mevki ve rütbesinin arttığını gösteren işarettir. Elindeki 'Bengü Bade' ise öldükten sonra sonsuzluk kadehini içerek ölümsüzlüğe gittiğini belirtmektedir. Ülkemizde benzeri bulunmuyor çünkü bunların orijinali Orta Asya'da. Bilindiği gibi Türkler Orta Asya'dan Türkiye'ye doğru yayılım göstermekte. Tabii Orta Asya'da değişik örneği vardır ancak ülkemizde ilk örneği müzemizde. Eser günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait" şeklinde konuştu.

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        #Erzurum Müzesi
        #Taş baba heykeli
        #haberler
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