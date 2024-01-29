Haberler Yaşam Erzurum Ovası'nda atlı kayak

Erzurum Ovası'nda atlı kayak Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum Ovası beyaza büründü. Ovada bulunan at çiftlikleri de ziyaretçilerine at arkasında dörtnala kayak keyfi yaşattı Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:13 facebook

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Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler ile doldu.

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Farklı bir adrenalin yaşamak isteyenler ise ovaya inip atlı kayak yaptı. Uçsuz bucaksız karla kaplı ovada at çiftliklerinde görevli seyisler tarafından dörtnala koşturulan atlara bağlanan iple kilometrelerce kayak yapanlar unutulmaz anlar yaşadı.