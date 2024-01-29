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        Haberler Yaşam Erzurum Ovası'nda atlı kayak

        Erzurum Ovası'nda atlı kayak

        Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum Ovası beyaza büründü. Ovada bulunan at çiftlikleri de ziyaretçilerine at arkasında dörtnala kayak keyfi yaşattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:13
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        Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler ile doldu.

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        Farklı bir adrenalin yaşamak isteyenler ise ovaya inip atlı kayak yaptı. Uçsuz bucaksız karla kaplı ovada at çiftliklerinde görevli seyisler tarafından dörtnala koşturulan atlara bağlanan iple kilometrelerce kayak yapanlar unutulmaz anlar yaşadı.

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        Atlı kayak zevkini yaşayanlardan biri olan Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü akademisyenlerinden Onur Çamlı, "Geleneksel spor dallarından olan atlı okçuluk sporu ile ilgileniyorum. Aynı zamanda da modern sporlardan biri olan kayak sporunu yapıyorum.

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        İstedim ki; coğrafyamızın bu muhteşem güzelliğinde geleneksel ve modern sporlarımızı birleştirelim. Bugün bu güzel kar yağışının ardından doludizgin dörtnala koşan atın arkasında kayak yapma heyecanını yaşadım. Muhteşem bir duygu.

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        Açıkçası ben çok keyif aldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, normal kayak çok güzel, normal binicilik çok güzel ama ikisini birleştirince ortaya bambaşka bir tat çıkıyor" diye konuştu.

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        #atlı kayak
        #Erzurum Ovası
        #haberler
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