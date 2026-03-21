Erzurum’da çatıdan düşen buz sarkıtının altında kalan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Erzurum'da bir binanın çatısından düşen buz ve kar kütlesinin altında kalan Poyraz Özoltulular ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özoltulular, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, cenazesi toprağa verildi
Erzurum'da çatıdan üzerine buz sarkıtı düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Poyraz Özoltulular (35), son yolculuğuna uğurlandı.
ÇATIDAKİ BUZ KÜTLESİ DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; 16 Mart günü öğle saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü.
O ANLAR KAMERADA
Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
BİR KİŞİ SON ANDA KURTULDU
Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer aldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Özoltulular, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda 3 gün boyunca tedavi gören Poyraz Özoltulular, yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİ
2 çocuk babası Özoltulular'ın cenazesi bugün Mehmed Zahid Kotku Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.