Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum’da çatıdan düşen buz sarkıtının altında kalan 2 çocuk babası hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Erzurum’da çatıdan düşen buz sarkıtının altında kalan 2 çocuk babası hayatını kaybetti

        Erzurum'da bir binanın çatısından düşen buz ve kar kütlesinin altında kalan Poyraz Özoltulular ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özoltulular, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıdan düşen buz sarkıtı can aldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'da çatıdan üzerine buz sarkıtı düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Poyraz Özoltulular (35), son yolculuğuna uğurlandı.

        ÇATIDAKİ BUZ KÜTLESİ DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; 16 Mart günü öğle saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü.

        O ANLAR KAMERADA

        Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        BİR KİŞİ SON ANDA KURTULDU

        Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer aldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan Özoltulular, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yoğun bakımda 3 gün boyunca tedavi gören Poyraz Özoltulular, yaşamını yitirdi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        2 çocuk babası Özoltulular'ın cenazesi bugün Mehmed Zahid Kotku Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
