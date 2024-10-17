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        Haberler Gündem Erzurum’da kadın çiftçilerle buluşmada görülen yöresel kıyafet ehram

        Erzurum’da kadın çiftçilerle buluşma

        Erzurum Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü'nün "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla kadın çiftçilerle yapılan toplantıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Erzurum'un yöresel kıyafeti 'ehram' ile toplantıya katılan kadınların fotoğrafları da Valiliğin paylaşımında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:04
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        Erzurum'da kadın çiftçilerle buluşma
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        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nü kadın çiftçilerle bir araya gelerek kutladı.

        Erzurum Valiliği’nin X hesabında paylaşılan bilgilere göre İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Kadın Çiftçilerin Güç Birliği olan S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlenerek kadın çiftçilerimizin çalışmalarına her zaman destek olunacağı aktarıldı.

        EHRAM NEDİR?

        Paylaşımda yer alan fotoğraflarda kadın çiftçilerin Erzurum’un yöresel kıyafeti ‘ehram’ ile toplantıya katıldığı görüldü. ‘İhram’ olarak da bilinen ‘ehram’ ile ilgili Erzurum İl ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sayfasında “İnce eğrilmiş koyun yününden yapılan çok zahmetli aşamalardan geçerek düz yüzeyli mekikli dokuma ile elde edilen kadın dış giysisinin adı” olduğu belirtiliyor. Yine söz konusu sayfada “Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850’li yıllardan beri kullanıldığı” bilgisine yer veriliyor.

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