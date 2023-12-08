Erzurumlu bir kadını poşeti ceset sanınca ortalığı ayağa kaldırdı
Erzurum'da Gökçe Kaya, evinin balkonundan baktığında göz yanılsamasına uğradı. Konteynerdeki poşeti ceset zannedince polisler alarma geçti
Giriş: 08.12.2023 - 23:09 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:11
Erzurum'da yaşayan Gökçe Kaya evinin balkonundan görünen çöp konteynerdeki poşeti ceset zannetti.
PANİK OLDU
Alarma geçen polis her yeri didik didik aradı. Kaya'nın 'kafası kolları' var dediği nesnenin çöp poşeti olduğu anlaşıldı.
ÖZÜR DİLEDİ
Göz yanılması kurbanı Gökçe Kaya, yanlış anlaşılma yüzünden özür dilemek zorunda kaldı.