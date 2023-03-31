HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ!

Maçın oynanmamış süresi 10 dakika olarak gösterildi. Buna rağmen hakem Burak Olcar, bu süre tamamlanmadan maçın son düdüğünü çaldı.

Olcar, kenardan gelen uyarı üzerine hatasını fark etti. Daha sonra soyunma odasına yönelen oyuncuları sahaya çağırdı ve maça kaldığı yerden devam edildi.