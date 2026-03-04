Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 4-2 (MAÇ SONUCU)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor FK, sahasında Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Doğu Anadolu ekibine üç puanı getiren golleri Hüsamettin Yener, Sylla, İlkan Sever ve Mehmet Emin Billor kaydetti. Dadaşlar böylece grubu 6 puanla tamamladı.
Giriş: 04.03.2026 - 16:27 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında iki 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Dadaşlar'a üç puanı getiren golleri 1. dakikada Hüsamettin Yener, 49. dakikada Sylla, 79. dakikada İlkan Sever ve 90+3. dakikada Mehmet Emin Billor kaydetti.
Keçiörengücü'nün golleri ise 35'te Enes Yılmaz ile 45+1'de Mehmet Çelik'ten geldi.
İki takımın da gruptan çıkma şansı kalmazken, Erzurumspor 6 puanla grubu tamamladı. Başkent ekibi ise 3 puanda kaldı.
