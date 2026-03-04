Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 4-2 (MAÇ SONUCU) - Ziraat Türkiye Kupası - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 4-2 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor FK, sahasında Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Doğu Anadolu ekibine üç puanı getiren golleri Hüsamettin Yener, Sylla, İlkan Sever ve Mehmet Emin Billor kaydetti. Dadaşlar böylece grubu 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 16:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda kazanan Erzurum!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında iki 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

        Dadaşlar'a üç puanı getiren golleri 1. dakikada Hüsamettin Yener, 49. dakikada Sylla, 79. dakikada İlkan Sever ve 90+3. dakikada Mehmet Emin Billor kaydetti.

        Keçiörengücü'nün golleri ise 35'te Enes Yılmaz ile 45+1'de Mehmet Çelik'ten geldi.

        İki takımın da gruptan çıkma şansı kalmazken, Erzurumspor 6 puanla grubu tamamladı. Başkent ekibi ise 3 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şile Otoyolu'nda yol verme tartışması; şoföre küfür etti minibüse tekme attı

        Şile Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!