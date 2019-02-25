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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların " İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçesi, Huveyn, Sukeyk, Habit ve Han es Sübül köyleriyle Bidama bölgesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine, Kifre Nbude beldesiyle Zeyzun ve Cub Süleyman köylerine topçu saldırısı düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan top ve roket saldırılarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin akşam saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı." dedi.
Esed rejiminin öğle saatlerindeki saldırılarında da 3 sivil hayatını kaybetmişti. Böylece rejim güçlerinin gün içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirmiş oldu.
Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 92 sivil hayatını kaybetti, 283'ten fazla sivil yaralandı.
Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.
Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.
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