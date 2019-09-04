Esen Hünal kimdir? sorusu bugün ekranlara gelen The Taste Türkiye yarışmasının ardından gündeme geldi. Geçen sene Şemsa Denizsel'in yer aldığı The Taste Türkiye'de bu sene Esen Hünal jürilik koltuğunu devraldı. Esen Hünal'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

ESEN HÜNAL KİMDİR?

Teoman Hünal'ın kızı olan Esen Hünali, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'daki Leiths School of Food and Wine'da aşçılık ve restoran yönetimi eğitimi aldı. Londra'da Babylon Roof Garden ve Racine gibi restoranlarda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. Beyoğlu Asmalımescit'te 2008’de açtığı La Brise Brasserie'nin şefi oldu. Kendi Youtube ve Instagram hesapları üzerinden pek çok yemek tarifi paylaşan Esen Hünal'ın binlerce takipçisi var.