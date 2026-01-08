Yağışın da etkisiyle bir dairenin tavanı çöktü
Esenler'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanında yağışın etkisiyle çökme meydana geldi
Kazım Karabekir Mahallesi 1054. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanındaki beton parçalar yağışın da etkisiyle evin salon kısmına düştü.
Beton parçalarının üzerine döküldüğü mobilya ve elektronik eşyaların bazılarında hasar oluştu.
Çökme nedeniyle dairenin tavanındaki çürümüş durumdaki demir iskelet ortaya çıktı.
Büyük bir gürültüyle tavanın çöktüğünü fark eden daire sakinleri yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından tutanak tutulurken, daire sakinleri beton parçalarını temizledi.
Fotoğraf: AA