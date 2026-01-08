Anadolu parsı, bu kez Şırnak'ta görüntülendi

Nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir köylü tarafından görüntülendi. (DHA)