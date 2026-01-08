Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de yağışın da etkisiyle bir dairenin tavanında çökme meydana geldi | Son dakika haberleri

        Yağışın da etkisiyle bir dairenin tavanı çöktü

        Esenler'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanında yağışın etkisiyle çökme meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 19:49 Güncelleme: 08.01.2026 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağışın da etkisiyle bir dairenin tavanı çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kazım Karabekir Mahallesi 1054. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanındaki beton parçalar yağışın da etkisiyle evin salon kısmına düştü.

        Beton parçalarının üzerine döküldüğü mobilya ve elektronik eşyaların bazılarında hasar oluştu.

        Çökme nedeniyle dairenin tavanındaki çürümüş durumdaki demir iskelet ortaya çıktı.

        Büyük bir gürültüyle tavanın çöktüğünü fark eden daire sakinleri yara almadan kurtuldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından tutanak tutulurken, daire sakinleri beton parçalarını temizledi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anadolu parsı, bu kez Şırnak'ta görüntülendi

        Nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir köylü tarafından görüntülendi.  (DHA)

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Kozmetikçi cinayetinde 15 sanığa müebbet talebi
        Kozmetikçi cinayetinde 15 sanığa müebbet talebi
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi